أسعار الذهب اليوم في العراق 5 أكتوبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عائد السندات الأمريكية والدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 76,709 دينار (58.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,122 دينار (51.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57,533 دينار (43.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,385,653 دينار (1,823 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 76,709,084 دينار ( 58,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.90 دولار.