أسعار الذهب اليوم في العراق 5 أكتوبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق العراق متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع استقرار الدولار ، لكن الذهب حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,126 دينار (54.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,112 دينار ( 48.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,095 دينار (41.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,491,915 دينار ( 1,707 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,125,874 دينار ( 54,894 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار ، لكن المعدن الأصفر حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1722.49 دولارًا للأوقية. وفقد الذهب بعض مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوي منذ 13 سبتمبر عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1728.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ مارس 2020.

قال مات سيمبسون ، المحلل في سيتى إندكس إن الذهب قد يصعد فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1735 دولارًا في حالة ضعف بيانات التوظيف الأمريكية ، مضيفًا أن الأسواق حساسة للغاية لبيانات التوظيف في الوقت الحالي.