أسعار الذهب اليوم في العراق 5 أبريل 2023.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى شهر بفضل دعم البيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 94,952 دينار (65.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 83,085 دينار (56.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 71,215 دينار (48.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,952,996 دينار (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 94,951,640 دينار ( 65,035 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، إذ واصل رحلة الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2021.97 دولارا للأوقية (الأونصة).

و استقر سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية عند 2038.70 دولار.