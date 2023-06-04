أسعار الذهب اليوم في العراق 4 يونيو 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تباين محققًا مكاسب أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,951 دينار (62.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,709 دينار (54.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,464 دينار (46.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق2,548,677 دينار (1.949 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,951,028 دينار ( 62.653 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين، فى ختام تعاملات أول أمس، إذ أدّت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعًا من المتوقع، إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.