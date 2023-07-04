أسعار الذهب اليوم في العراق 4 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى غدا الأربعاء، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,125 دينار (62.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,986 دينار (54.27 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,845 دينار (46.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق 2,523,001 دينار (1,929 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,125,441 دينار ( 62,023 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة الولايات المتحدة بينما ينتظر المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1921.39 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1929.10 دولار.