أسعار الذهب اليوم في العراق 4 ديسمبر 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى لمستوى تاريخى وسط توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87,313 دينار (66.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,401 دينار (58.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,486 دينار (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,715,450 دينار (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87,313,489 دينار (66,752 دولار).

سعر الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين لتتجاوز مستوى 2100 دولار للأونصة إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 2107.50 دولار.