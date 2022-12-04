أسعار الذهب اليوم في العراق 4 ديسمبر 2022.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,885 دينار (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,402 دينار (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,915 دينار (43.42 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,885,436 دينار ( 57,891 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,885,436 دينار ( 57,891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفى نهاية التعاملات، اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفعت 1.6 % خلال الأسبوع المنصرم.