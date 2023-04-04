أسعار الذهب اليوم في العراق 4 أبريل 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك وبعد البيانات الأمريكية الأخيرة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 93,185 دينار (63.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,538 دينار (55.81 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,890 دينار (47.84 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,898,040 دينار (1,984 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 93,184,553 دينار ( 63,781 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تراجعا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك الموسعة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1997.30 دولار.