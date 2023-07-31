أسعار الذهب اليوم في العراق 31 يوليو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لكنه فى طريقه لتحقيق مكاسب شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,227 دينار (62.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,951 دينار (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,672 دينار (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,557,271 دينار (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,227,357 دينار ( 62,865 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين إلا أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب له في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1953.80 دولار للأوقية.