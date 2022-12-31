أسعار الذهب اليوم في العراق 31 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات عام 2022، ليحقق أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو 2020 ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,728 دينار (58.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,014 دينار (51.36 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,297 دينار (44.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,666,143 دينار ( 1,826 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,728,063 دينار (58,698 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، محققا أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو 2020، بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وفي آخر يوم للتداول في عام 2022، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.70 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية مسجلا 1826.2 دولار.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% فقط في عام 2022 بعد أن دفعت الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر ، لكنه قلص خسائره منذ ذلك الحين.