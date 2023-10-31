أسعار الذهب اليوم في العراق 31 أكتوبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى لكنه يقترب من تحقيق أرباح شهرية 8%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,109 دينار (64.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,597 دينار (56.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,082 دينار (48.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,615,775 دينار (1,998 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,108,511 دينار (64,254 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2003.60 دولار.