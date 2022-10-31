أسعار الذهب اليوم في العراق 31 أكتوبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية إذ اتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي، بسبب صعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,001 دينار ( 52.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,378 دينار ( 46.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57,752 دينار (39.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,394,741 دينار ( 1,641 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,001,318 دينار ( 52,762 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية ، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من الاستيضاح بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1638.15 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض شهرى 1.3%.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1641.10 دولار.