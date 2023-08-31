أسعار الذهب اليوم في العراق 31 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل 1% خسارة شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,845 دينار (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,616 دينار (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,385 دينار (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,545,371 دينار (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,844,729 دينار ( 62,543 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في شهر إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1972.40 دولار.