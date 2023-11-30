أسعار الذهب اليوم في العراق 30 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,821 دينار (65.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,096 دينار (57.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,367 دينار (49.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,669,048 دينار (2,039 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,821,471 دينار (65,563 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ الخامس من مايو أمس الأربعاء، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم الخميس.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2042.40 دولار للأوقية.