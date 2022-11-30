أسعار الذهب اليوم في العراق 30 نوفمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع الدولار إذ ركز المستثمرون على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى المرتقبة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,906 دينار (56.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,544 دينار (49.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,180 دينار (42.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,578,366 دينار ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,905,649 دينار ( 56,611 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1752.95دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1768.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.