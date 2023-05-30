أسعار الذهب اليوم في العراق 30 مايو 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بفعل اتفاق سقف الدين الأمريكى وتوقعات رفع الفائدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,164 دينار (62.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,895 دينار (54.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,624 دينار (47.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,555,299 دينار (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,163,952 دينار ( 62,768 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليستقر قرب أدنى مستوى له في شهرين ، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة).

كما انخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1938.30 دولار.