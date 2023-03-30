أسعار الذهب اليوم في العراق 30 مارس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وضعف المخاوف بشأن القطاع المصرفى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,407 دينار (63.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 80,858 دينار (55.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,307 دينار (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,873,864 دينار (1,968 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,407,203 دينار ( 63,293 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عكس مساره صاعدا بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.