أسعار الذهب اليوم في العراق 30 سبتمبر 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا ليتكبد 4.6% خسائر شهرية فى نهاية تعاملات أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,819 دينار (59.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,093 دينار (52.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,365 دينار (44.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,420,162 دينار (1,849 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,818,708 دينار ( 59,466 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل انخفاضا شهريا وفصليا وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1850.44 دولار للأوقية ( الأونصة) وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1866.10 دولار عند التسوية.