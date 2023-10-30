أسعار الذهب اليوم في العراق 30 أكتوبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,949 دينار (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,457 دينار (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,963 دينار (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,610,809 دينار (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,948,842 دينار (64,093 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 2013 دولار للأوقية.