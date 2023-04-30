أسعار الذهب اليوم في العراق 30 أبريل 2023.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس محققا 1.1% مكاسب شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

عر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,786 دينار (64.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,440 دينار (56.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,091 دينار (48.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,574,649 دينار (1,992 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,786,146 دينار ( 64,039 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليحقق ثاني مكاسب شهرية على التوالي إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.