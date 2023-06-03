أسعار الذهب اليوم في العراق 3 يونيو 2023.. انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تباين محققًا مكاسب أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81.951 دينار (62.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71.709 دينار (54.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61.464 دينار (46.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.548.677 دينار (1.949 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81.951.028 دينار (62.653 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعًا من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، تراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 1951.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سبع جلسات في وقت سابق.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1969.6 دولار.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 0.2% خلال الأسبوع.