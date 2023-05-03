أسعار الذهب اليوم في العراق 3 مايو 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,538 دينار (64.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,973 دينار (56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,405 دينار (48.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,629,143 دينار (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,538,346 دينار ( 64,891 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتحلق فوق مستوى 2000 دولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم‭ .

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2026.10 دولار.