أسعار الذهب اليوم في العراق 3 ديسمبر 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 3.4% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87,210 دينار (66.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,311 دينار (58.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,409 دينار (49.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,712,245 دينار (2,072 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87,210,440 دينار (66,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع مع نهاية تعاملات أول أمس ليصعد إلى أعلى مستوي على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % مسجلا 2089.7 دولار عند التسوية.