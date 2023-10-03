أسعار الذهب اليوم في العراق 3 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمى مع تمسك البنك المركزى الأمريكى بسياسة التشديد النقدى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 76,757 دينار (58.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,164 دينار (51.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57,569 دينار (43.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,387,148 دينار (1,824 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 76,757,174 دينار ( 58,656 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ استمرت عمليات بيع المعدن الأصفر ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو المركزي الأمريكي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) إذ انخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1833.40 دولار.