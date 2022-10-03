أسعار الذهب اليوم في العراق 3 أكتوبر 2022.. انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى تراجع أسعار الذهب فى أسواق العراق على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتمسك البنوك المركزية بسياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم المستعر. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,807 دينار (53.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ويلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,083 دينار ( 46.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق العراقية مسجلًا 58,357 دينار (40.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,419,812 دينار ( 1,665 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,807,456 دينار ( 53,531 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1665.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2% مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج