أسعار الذهب اليوم في العراق 3 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط توقعات باستمرار دورة التشديد النقدى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,181 دينار (62.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,910 دينار (54.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,637 دينار (46.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,555,842 دينار (1,935 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,181,404 دينار ( 62,225 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو إلى تعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1970.90 دولار.