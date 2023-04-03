أسعار الذهب اليوم في العراق 3 أبريل 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تفاقم مخاوف رفع الفائدة الأمريكية بعد مفاجأة أوبك ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,623 دينار (63.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,047 دينار (55.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,468 دينار (47.58 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,880,580 دينار (1,973 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,623,151 دينار ( 63,441 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1968.20 دولار.