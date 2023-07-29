أسعار الذهب اليوم في العراق 29 يوليو 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أمس الجمعة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,450 دينار (63.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,146 دينار (55.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,839 دينار (47.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,564,203 دينار (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,450,264 دينار ( 63,035 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد انخفاض حاد في اليوم السابق ، بدعم من تراجع طفيف في الدولار إذ أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.75% إلى 1959.53 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1960.40 دولار.