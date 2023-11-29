أسعار الذهب اليوم في العراق 29 نوفمبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى 7 أشهر مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 86,007 دينار (65.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,258 دينار (57.49 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,506 دينار (49.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,674,811 دينار (2,043 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 86,006,772 دينار (65,704 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ليصعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 2045.30 دولار للأوقية.