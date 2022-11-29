أسعار الذهب اليوم في العراق 29 نوفمبر 2022.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، متماشيا مع ارتفاع سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن مسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات.

سعر الذهب عيار 24 في العراق

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,434 دينار (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,006 دينار (49.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,576 دينار (42.41 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,594,788 دينار ( 1,759 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,433,706 دينار ( 56,550 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.