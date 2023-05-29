أسعار الذهب اليوم في العراق 29 مايو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,916 دينار (62.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,678 دينار (54.80 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,438 دينار (46.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,547,592 دينار (1,948 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,916,129 دينار ( 62,627 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1943.30 دولار للأوقية.