أسعار الذهب اليوم في العراق 29 مارس 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,867 دينار (63.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,510 دينار (55.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,151 دينار (47.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,577,152 دينار (1,965 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,866,634 دينار ( 63,174 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زادت 1% أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1963.10 دولار.