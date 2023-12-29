أسعار الذهب اليوم في العراق 29 ديسمبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمى إلا أنه يقترب من تسجيل أكبر مكاسب خلال 3 أعوام ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87,326 دينار (66.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,412 دينار (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,495 دينار (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,715,834 دينار (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87,325,854 دينار (66,763 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب العالمية تباينًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أوائل العام المقبل، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات بالشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2079.10 دولار للأوقية.