أسعار الذهب اليوم في العراق 29 ديسمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,967 دينار (58.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,348 دينار (50.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,727 دينار (43.58 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,642,486 دينار ( 1,807 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,967,389 دينار (58,109 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضها 1% في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 %. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.