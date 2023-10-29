شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1.4% مكاسب أسبوعية فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,509 دينار (64.52 دولار).

أسعار الذهب اليوم في العراق 29 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,947 دينار (56.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,383 دينار (48.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,628,229 دينار (2,007 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,508,978 دينار (64,521 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على صعود فى ختام تعاملات أول أمس إذ قفز المعدن الأصفر لأكثر من 2000 دولار ليحقق مكاسب للأسبوعي الثالث على التوالي، بينما غذى تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط عمليات شراء الملاذ الآمن، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.2% لترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو مسجلة 2009.19 دولار للأوقية ( الأونصة) .

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1998.50 دولار عند التسوية.