أسعار الذهب اليوم في العراق 29 أغسطس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,951 دينار (61.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,834 دينار (54.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,714 دينار (46.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,517,581 دينار (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,951,153 دينار ( 61,859 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطى الفيدرالي والوظائف الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تحدد توقعات أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1924 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود ألأمريكية الآجلة بنسبة 0.24% إلى 1951 دولار للأوقية.