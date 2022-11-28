أسعار الذهب اليوم في العراق 28 نوفمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في العراق ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى إذ هرع المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,986 دينار ( 56.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,614 دينار ( 49.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,240 دينار (42.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,580,850 دينار ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,985,529 دينار ( 56,627 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ فضل المستثمرون الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية ضد قيود كورونا الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1750.20 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1750.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى.