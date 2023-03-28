أسعار الذهب اليوم في العراق 28 مارس 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 91,600 دينار (62.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 80,152 دينار (54.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 68,701 دينار (47.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,848,752 دينار (1,951 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 91,599,743 دينار ( 62,740 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1960.30 دولار.