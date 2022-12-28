أسعار الذهب اليوم في العراق 28 ديسمبر 2022.. هبوط طفيف

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا محدودا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق العراق تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,066 دينار (58.21 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,435 دينار (50.94 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,801 دينار (43.66 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,645,563 دينار (1,810 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,066,331 دينار (58,212 دولار.)

سعر الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش انخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.