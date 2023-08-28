أسعار الذهب اليوم في العراق 28 أغسطس 2023.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,644 دينار (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,565 دينار (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,484 دينار (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,508,028 دينار (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,643,978 دينار ( 61,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة، وفقات لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة الامريكية 0.2 % إلى 1943.80 دولار.