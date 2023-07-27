أسعار الذهب اليوم في العراق 27 يوليو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى فى أسبوع، مع انخفاض الدولار الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,090 دينار (63.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,705 دينار (55.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,318 دينار (47.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,584,085 دينار (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,089,543 دينار ( 63,524 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع؛ مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار،

فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجلت، في وقت سابق، أعلى مستوياتها منذ 20 يوليو.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1978.70 دولار.