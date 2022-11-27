أسعار الذهب اليوم في العراق 27 نوفمبر 2022.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,478 دينار ( 56.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,170 دينار ( 49.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,860 دينار (42.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,565,076 دينار ( 1,756 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,478,333 دينار ( 56,473 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير، بحسب وكالة رويترز.