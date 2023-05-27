أسعار الذهب اليوم في العراق 27 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا لكنه تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.7% فى ختام تعاملات أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,958 دينار (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,715 دينار (54.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,469 دينار (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,548,885 دينار (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,957,711 دينار ( 62,611 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إلا أنه اتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى في اللحظة الأخيرة ، فى الوقت الذى أدى فيه مؤشر التضخم الأمريكي الأكثر ارتفاعا من المتوقع إلى زيادة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1943.12 دولار للأوقية ( الأونصة) بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 % في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1944.30 دولار للأوقية.