أسعار الذهب اليوم في العراق 27 مارس 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتداعيات الأزمة المصرفية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 91,404 دينار ( 62.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 79,980 دينار (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 68,554 دينار (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,842,652 دينار (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 91,403,600 دينار ( 62,698 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي مع استقرار الدولار الأمريكي ، بينما يقيم المستثمرون الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1967.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1968.90 دولار.