أسعار الذهب اليوم في العراق 27 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبط سعر الذهب العالمى لأدنى مستوى فى شهر مع ارتفاع الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 79,892 دينار (61.05 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,907 دينار (53.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 59,920 دينار (45.79 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,484,639 دينار (1,899 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 79,891,923 دينار ( 61,051 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليهبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي مع تعديل الأسواق لسيناريو رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1897.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 22 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1915.90 دولار.