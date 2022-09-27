أسعار الذهب اليوم في العراق 27 سبتمبر 2022.. ارتفاع طفيف

سجلت أسعار الذهب في العراق اليوم ارتفاعا، حيث زاد المعدن النفيس بصورة طفيفة، بحسب تحديثات موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية. وجاءت أسعار الذهب اليوم في العراق على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق

سجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق العراق 76,910 دينار (52.69 دولار) ارتفاعا من مستوى 76,350 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق

وتراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21 إلى 67,298 دينار (46.10 دولار) من مستوى 66,808 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى العراق 57,684 دينار (39.52 دولار) بارتفاع عن مستوى 57,263 الذي سجله في اليوم السابق.

سعر أوقية الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب إلى 2,391,916 دينار (1,639 دولار)

سعر الجنيه الذهب في العراق

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 538,386 دينار (368.83 دولار).

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار الأمريكي، برغم توقعات مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سيرع سعر الفائدة بمعدل أكبر بهدف احتواء التضخم، وهو ما أبقى المعدن النفيس قرب أقل مستوى له في عامين ونصف العام.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1639.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت يوم الإثنين أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي من عام 2020 عند 1620.20 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1647.70 دولار.