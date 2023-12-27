أسعار الذهب اليوم في العراق 27 ديسمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى وكان فى طريقه لتحقيق 10% مكاسب سنوية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 86,776 دينار (66.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,931 دينار (58.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,083 دينار (49.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,698,746 دينار (2,062 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 86,776,415 دينار (66,292 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2078.20 دولار للأوقية.