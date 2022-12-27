أسعار الذهب اليوم في العراق 27 ديسمبر 2022.. هبوط محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا محدودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج رغم ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,548 دينار (58.14 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,981 دينار (50.87 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 49,320 دينار (33.91دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,629,448 دينار (1,808 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,548,175 دينار (58,138 دولار.)

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج رغم ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%.