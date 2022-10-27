أسعار الذهب اليوم في العراق 27 أكتوبر 2022.. انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم الخميس فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر.

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,939 دينار ( 53.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,198 دينار ( 46.72 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,455 دينار (40.05 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,423,889 دينار ( 1,661 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,938,560 دينار ( 53,395 دولار).

سعر الذهب العالمي

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1666.70 دولار.

وقالت المحللة في ستونكس رونا أوكونيل: “يبدو الذهب كأنه يمر بتغير أساسي في المعنويات، على خلفية عدم اليقين الاقتصادي… إن ما يقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي يهم وليس ما يفعله”.