أسعار الذهب اليوم في العراق 27 أبريل 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وترقب للبيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,611 دينار (63.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,162 دينار (55.76 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,709 دينار (47.79 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,600,312 دينار (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,611,315 دينار ( 63,720 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة).